Scivola sul sentiero a Faggeto Lario | 60enne recuperata dal soccorso alpino

Una donna di 60 anni è stata recuperata dal Soccorso Alpino sulla scivolosa traccia del sentiero a Faggeto Lario, dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 28 maggio. L'intervento tempestivo dei tecnici ha permesso di mettere in sicurezza la escursionista in una giornata difficile per il soccorso nel territorio impervio del Triangolo Lariano.

Un pomeriggio impegnativo per il soccorso alpino lariano. Ieri, mercoledì 28 maggio, i tecnici del soccorso alpino – stazione triangolo Lariano, sono stati allertati intorno alle 17:15 dalla centrale Soreu dei Laghi per un incidente sul Sentiero del Regio, in territorio impervio nei pressi di. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Scivola sul sentiero a Faggeto Lario: 60enne recuperata dal soccorso alpino

