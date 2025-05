Sciopero dei trasporti a Napoli | metro bus e funicolari a rischio

Vivi con attenzione lo sciopero dei trasporti a Napoli previsto per domenica 15 giugno 2025, con metro, bus e funicolari a rischio sospensione tra le 12.45 e le 16.45. L'agitazione del personale Anm, indetta dalla sigla Fisi, può influenzare significativamente gli spostamenti in città, quindi è consigliabile pianificare in anticipo.

Nuovo sciopero dei trasporti a Napoli. Metro, bus e funicolari saranno a rischio in città domenica 15 giugno 2025. L'organizzazione sindacale Fisi ha, infatti, proclamato un'agitazione del personale area ferro di Anm. Lo sciopero avrà una durata di circa 4 ore, tra le 12.45 e le 16.45. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Sciopero dei trasporti a Napoli: metro, bus e funicolari a rischio

Confermato il secondo sciopero dei trasporti in 11 giorni: gli orari ufficiali - A distanza di soli 11 giorni dall'ultimo sciopero nazionale dei trasporti, il personale ferroviario si prepara a una nuova protesta, confermata da Trenord per sabato 17 maggio. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Nuovo sciopero dei trasporti a Napoli: Circumvesuviana, linee flegree e metro nord a rischio; Napoli, sciopero trasporti: servizio regolare per linea 1 e funicolari, ritardi e cancellazioni alla metro 2; Napoli-Cagliari, lo sciopero dei treni previsto di venerdì 23 maggio mette a rischio la Linea 2 della metro; A maggio più di 30 scioperi dei trasporti in tutta Italia. Treni, aerei, metro e bus: chi si ferma e quando. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Napoli, sciopero trasporti: servizio regolare per linea 1 e funicolari, ritardi e cancellazioni alla metro 2 - Oggi a Napoli regolare il servizio della linea 1 e delle funicolari, nessuna conseguenza per tram e bus e per le linee Eav, a singhiozzo la linea 2 gestita ... 🔗Si legge su msn.com

Nuovo sciopero dei trasporti a Napoli: Circumvesuviana, linee flegree e metro nord a rischio - Nuovo sciopero dei trasporti a Napoli. L'organizzazione sindacale Faisa-Confail ha, infatti, proclamato un'agitazione per venerdì 23 maggio 2025. Il personale della control room divisione trasporto ... 🔗Secondo napolitoday.it

Sciopero trasporti giugno 2025: gli stop di bus, treni e aerei - Tutti gli scioperi dei trasporti di giugno 2025. Trova le informazioni necessarie per pianificare i tuoi spostamenti evitando i disagi. 🔗Riporta sicurauto.it

Napoli - Sciopero trasporti: metro, bus e funicolari fermi per 4 ore (14.09.17)