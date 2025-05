Scioperano i lavoratori del gruppo Enel i sindacati | Carenza di personale e carichi di lavoro pressanti

Oggi, giovedì 29 maggio, i lavoratori di E-Distribuzione del gruppo Enel in Emilia-Romagna sono in sciopero per protestare contro la carenza di personale, i carichi di lavoro e le pessime relazioni sindacali. La protesta evidenzia le crescenti difficoltà affrontate dai dipendenti, tra cui il mancato accordo sullo smartworking e condizioni lavorative sempre più precarie.

Oggi, giovedì 29 maggio, i lavoratori e-distribuzione appartenenti al gruppo Enel dell'Emilia-Romagna incrociano le braccia "per protestare contro la carenza di personale, pessime relazioni sindacali, carichi di lavoro sempre più pressanti, mancato accordo sindacale sullo smartworking, orari di.

