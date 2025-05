Scienza acqua di mare per l’agricoltura | il progetto di un liceo scientifico di Maddaloni sul podio di Mad for Science 2025

Il liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni si distingue con il progetto “Le risorse invisibili del mare”, vincitore di Mad for Science 2025, che esplora la scienza dell’acqua di mare per l’agricoltura sostenibile. Questa iniziativa innovative mira a isolare e utilizzare microrganismi marini come biofertilizzanti, valorizzando le risorse locali e promuovendo un’agricoltura più ecologica.

Il liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni (Caserta) con il progetto “Le risorse invisibili del mare”, che intende isolare microrganismi dalle acque marine, studiarli e utilizzarli come biofertilizzanti nella crescita del pomodoro riccio casertano, valorizzando le risorse locali per un’agricoltura sostenibile, è il vincitore dell’edizione 2025 di Mad for Science. È l’iniziativa con cui Fondazione Diasorin vuole supportare la passione per la scienza nei giovani all’interno dell’ambiente scolastico. Tema di questa nona edizione, conclusa oggi alle Ogr di Torino con la finale fra otto team di altrettante scuole superiori da diverse regioni italiane, “Risorse naturali e Salute, come la ricerca biotecnologica ci aiuta a salvaguardare persone e ambiente”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

