Schlein | Il 7 giugno in piazza per fermare il massacro di Gaza

Il 7 giugno a Roma, in piazza San Giovanni, si terrà una grande manifestazione per fermare il massacro di Gaza e denunciare i crimini di guerra di Netanyahu. Unisciti a Elly Schlein e a migliaia di cittadini per chiedere giustizia e pace nel cuore della capitale.

ROMA – “Invitiamo tutte e tutti a partecipare insieme a noi a questa grande manifestazione per fermare il massacro di palestinesi in corso a Gaza, i crimini di guerra del governo di estrema destra di Netanyahu. Il 7 giugno ci troveremo alle 14, partirà un corteo che poi arriverà a piazza San Giovanni”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, incontrando i giornalisti insieme ai leader di M5s e Avs. La manifestazione sarà l’occasione per dire “basta alla complicità, ai silenzi di questo governo che sta tradendo la tradizione diplomatica e di pace del nostro paese. La storia giudicherà dove siamo stati davanti a questo sterminio costante, all’uso della fame come arma di guerra, oltre 15mila bambine e bambini uccisi”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Schlein: “Il 7 giugno in piazza per fermare il massacro di Gaza”

Manifestazione nazionale il 21 giugno a Roma “per fermare Israele”: l’appello della campagna “Stop ReArm Europe” - Il 21 giugno a Roma si terrà una grande manifestazione nazionale, promossa dalla campagna Stop Rearm Europe, per fermare le azioni di Israele contro Gaza e denunciare il piano di eliminazione del popolo palestinese. 🔗continua a leggere

