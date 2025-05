Schira | Allegri a un passo dal ritorno al Milan Le cifre del contratto

Il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan è imminente, dopo 11 anni dall'ultima avventura rossonera. Con un contratto da circa X milioni di euro, l'allenatore livornese si prepara a guidare nuovamente i rossoneri, pronto a riportarli ai vertici del calcio italiano.

Il Milan e Massimiliano Allegri sono pronti a ritrovarsi dopo 11 anni: l'allenatore livornese sostituirà Sérgio Conceição in panchina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Schira: “Allegri a un passo dal ritorno al Milan”. Le cifre del contratto

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…» - Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Allegri ha dato disponibilità per un biennale con opzione per il 2028 (Schira). 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sarà Allegri il nuovo allenatore, ritorno in Italia a un passo: conferma ufficiale - Sarà Allegri il nuovo allenatore, ritorno in Italia a un passo: conferma ufficiale – (screenshot YouTube Dazn) Diregiovani.it Dall’Atalanta per il post Gasperini al Milan che dovrà ... 🔗diregiovani.it scrive

Schira: "Conte-De Laurentiis, rapporti freddi. Allegri pronto a firmare triennale col Napoli" - Massimiliano Allegri sarebbe pronto a firmare un triennale con il Napoli qualora Antonio Conte decidesse di salutare la società azzurra. 🔗Secondo msn.com

MERCATO - Schira: "Napoli, Allegri è il principale obiettivo di Manna in caso di addio di Conte" - Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, scrive su X: "Max Allegri è il principale obiettivo di Manna per il ruolo di allenatore del Napoli se Antonio Conte decidesse di andarsene a fine stag ... 🔗napolimagazine.com scrive