Schianto tra ambulanza e auto su via Trionfale | paziente a bordo muore due giorni dopo

Un incidente tra un'ambulanza e un'auto su via Trionfale ha causato la tragica morte di una donna di 85 anni, deceduta due giorni dopo lo schianto. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e negligenza medica, indagando sulle cause di questa drammatica perdita. Continua a leggere per aggiornamenti e dettagli.

Aperto un fascicolo sul decesso di una donna di 85 anni, che stava tornando a casa a bordo di un'ambulanza privata dopo essere stata sottoposta a dialisi. Ipotesi omicidio colposo per negligenza medica e omicidio stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Schianto tra ambulanza e auto su via Trionfale: paziente a bordo muore due giorni dopo

