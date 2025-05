Schianto frontale sulla Romea tra un' auto e un camion

Un grave schianto frontale tra una Toyota Corolla e un camion si è verificato oggi 29 maggio lungo la Roma a Codevigo, un tratto tristemente noto per incidenti mortali. L'incidente, avvenuto intorno alle 13, ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine e dei soccorsi.

