schiamazzi notturni e pregiudicati come clienti per un bar arriva la sospensione della licenza

A Ancona, il Questore Cesare Capocasa ha disposto la sospensione della licenza di un bar vicino al centro, a causa di schiamazzi notturni e della frequentazione abituale di pregiudicati. Questa misura mira a tutelare la tranquilità dei residenti e a garantire il rispetto delle norme di pubblica sicurezza.

