Schiacciata dalla ruspa sulla spiaggia | conducente del mezzo convocato in Procura

Lerry Gnoli, conducente della ruspa, sarà convocato in tribunale venerdì per rispondere delle accuse di omicidio colposo in seguito alla tragica morte di Elisa Spadavecchia, vittima di un incidente sulla spiaggia di Pinarella. L'udienza si inserisce nell'indagine della procura che ha aperto un fascicolo sul grave episodio, evidenziando la delicata vicenda.

Dovrà presentarsi venerdì in Tribunale per rispondere alle domande della Procura, Lerry Gnoli, il 54enne che deve rispondere dell'accusa di omicidio colposo per la tragica morte avvenuta a Pinarella della 66enne Elisa Spadavecchia, uccisa in spiaggia investita da una ruspa. Lo riferisce l'Ansa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Schiacciata dalla ruspa sulla spiaggia: conducente del mezzo convocato in Procura

TRAGEDIA a Cervia, DONNA TRAVOLTA da una RUSPA in spiaggia