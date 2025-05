Scarlett Johansson crea il kit skincare per il film Jurassic World La Rinascita

Scarlett Johansson ha creato un kit skincare ispirato alle sfide di “Jurassic World: La Rinascita”, perfezionato dopo mesi di lavorazione immersa nella giungla. Questa collaborazione unica, in vendita presso Sephora, unisce bellezza e resilience, offrendo prodotti pensati per rigenerare la pelle stressata dalle avventure cinematografiche.

Mesi e mesi all'interno della giungla, con la pelle stressata dalle tante ore di ripresa, dalla grande umidità e dal sole hanno spinto Scarlett Johansson a compiere una scelta geniale. Mentre tutto il mondo è sorpreso dalla vendita di Rhode a Elf Beauty, dopo l' annuncio del suo arrivo da Sephora nei prossimi mesi, l'attrice statunitense rivela al mondo la sua collaborazione d'eccezione con Universal Pictures. Protagonista del film Jurassic World Rebirth (La Rinascita), nelle sale il 2 luglio, ha creato un kit skincare jurassico. Dinosauri a parte, è un beauty case del suo marchio beauty The Outset che contiene il nécessaire per la pelle sottoposta alle temperature alte e umide della giungla.

