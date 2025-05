Scarico abusivo nel torrente a Riposto | cantiere denunciato e obbligato alla bonifica

Nella zona di Riposto, è stato scoperto un grave episodio di scarico abusivo nel torrente, con il cantiere coinvolto denunciato e obbligato alla bonifica. I controlli ambientali sono stati rafforzati dai Carabinieri, che intensificano le attività di monitoraggio per tutelare il territorio e prevenire violazioni nella gestione dei rifiuti. Agenzie e cittadini sono invitati a collaborare per preservare il nostro ambiente.

Controlli ambientali rafforzati per proteggere il territorio. I Carabinieri intensificano le attività di monitoraggio ambientale per contrastare le violazioni legate alla gestione dei rifiuti e salvaguardare il paesaggio naturale. In questa azione mirata, è fondamentale la collaborazione con enti tecnici e ambientali specializzati. Intervento congiunto in località Archi. Nella mattinata odierna, (29 maggio) i militari della Stazione Carabinieri di Riposto, con il supporto dell' Ufficio Tecnico comunale e dell' Arpa, hanno effettuato un sopralluogo in località Archi, presso un cantiere dove erano in corso lavori di ampliamento di una villetta a schiera.