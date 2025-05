scandiano da vivere un edizione speciale dedicata al festivalove

Domani esce "Scandiano da Vivere", l'edizione speciale dedicata alla città del Boiardo, con un focus particolare su FestivaLove 2025. Questo numero, scritto come un racconto collaborativo, celebra la bellezza, l'energia e le voci di Scandiano in vista dell'evento più atteso della primavera.

Domani esce ’Scandiano da Vivere’, l’inserto interamente dedicato alla città del Boiardo. Un numero che, per questa edizione, assume un’impostazione monotematica, con un’attenzione speciale all’evento più atteso della primavera scandianese: FestivaLove 2025. Un numero costruito come un racconto corale che attraversa la bellezza, l’energia e la visione di una comunità che ogni anno si ritrova per celebrare l’amore in tutte le sue forme. Nelle dieci pagine dell’inserto, i lettori troveranno un viaggio completo tra luoghi, protagonisti ed eventi che animeranno la nona edizione del festival, in programma a Scandiano dal 30 maggio al 1° giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it