Scandalo giudiziario a Buenos Aires | salta il processo sulla morte di Maradona

Lo scandalo giudiziario a Buenos Aires ha portato alla decisione di saltare il processo sulla morte di Maradona, a causa di un controverso documentario non autorizzato. Questo episodio coinvolge direttamente alcuni membri del Tribunale di San Isidro, sollevando forti interrogativi sulla giustizia e l’etica nel caso del "Pibe de Oro".

I giudici del Tribunale di San Isidro ( Buenos Aires ) hanno deciso l’ annullamento del processo per la morte di Diego Armando Maradona a seguito dello scandalo sulla realizzazione di un documentario non autorizzato che coinvolge uno dei tre membri dello stesso tribunale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scandalo giudiziario a Buenos Aires: salta il processo sulla morte di Maradona

