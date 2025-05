Scala ha gridato Palestina libera durante il concerto con Meloni | maschera licenziata

Durante il concerto alla Scala di Milano del 4 maggio, una maschera ha interrotto l’evento gridando “Palestina libera” e mostrando uno striscione, pochi istanti prima dell’ingresso della premier Giorgia Meloni. L’accaduto ha portato al licenziamento della performer, come denunciato dal sindacato Cub.

Il 4 maggio alla Scala di Milano una maschera del teatro aveva mostrato uno striscione e gridato « Palestina libera » pochi istanti prima dell’ingresso in sala della premier Giorgia Meloni, durante il concerto organizzato per il meeting annuale della Asian Development Bank. Per questo è stata licenziata. A denunciare l’accaduto è il sindacato Cub, che ha accusato la direzione del teatro di aver adottato una misura punitiva sproporzionata: «Evidentemente per la direzione ha detto qualcosa da punire severamente », si legge nella nota del sindacato, che attribuisce la firma del provvedimento di allontanamento al sovrintendente Fortunato Ortombina. 🔗 Leggi su Lettera43.it