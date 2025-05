SaviOrchestra un concerto per celebrare cinquant’anni della prima scuola di musica di Molfetta

Unitevi alla celebrazione dei cinquant'anni della prima scuola di musica di Molfetta, un traguardo importante che riflette la passione e l’eccellenza musicale coltivate nel tempo. La SaviOrchestra, formazione di punta dell’Istituto Scardigno-Savio, rappresenta il cuore di questa storia, con performance straordinarie riconosciute a livello nazionale e internazionale.

Cinquant’anni fa nasceva a Molfetta la prima scuola in Italia a indirizzo musicale. E oggi l’Istituto Scardigno-Savio continua a dare dimostrazione della preparazione dei propri allievi attraverso l’attività della SaviOrchestra, formazione vincitrice di decine di prestigiosi riconoscimenti, tra. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - SaviOrchestra, un concerto per celebrare cinquant’anni della prima scuola di musica di Molfetta

