Saud ai saluti la Roma valuta il prestito | non solo il Lens sulle sue tracce

Scopri le ultime novità sulla Roma e il calciomercato estivo: tra valutazioni sui prestiti, possibili cessioni e obiettivi di rafforzamento, i giallorossi si preparano a una stagione all'insegna della crescita e della competitività. Restate aggiornati sulle strategie di mercato e le ultime news sulla rosa della Roma.

La stagione si è appena conclusa e per la Roma si avvicina il momento del calciomercato estivo. I giallorossi hanno archiviato il quinto posto, che vuol dire qualificazione alla prossima Europa League. L’obiettivo è quello di costruire una rosa competitiva e completa sotto ogni punto di vista, rinforzando in particolar modo le seconde linee. Il focus del direttore Florent Ghisolfi andrebbe alle corsie esterne. Ad un Robin Gosens che potrebbe arrivare dalla Fiorentina, corrisponderebbe la cessione di un terzino che ha ricevuto poco minutaggio, nell’arco dell’annata appena conclusasi. Stiamo parlando, ovviamente, di Saud Abdulhamid. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Saud ai saluti, la Roma valuta il prestito: non solo il Lens sulle sue tracce

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calciomercato Roma News/ Il punto sulle cessioni dolorose: un giovane e un big ai saluti! - Calciomercato Roma News: Cristante si avvicina al Como, per Abdulhamid ci sono altre sirene dalla Ligue 1: due possibili addii per i giallorossi. 🔗Lo riporta ilsussidiario.net

Roma, infortunio per Saud: Ranieri in emergenza sulla fascia destra - Per questo Saud lascerà il ritiro della squadra di Renard e farà ritorno a Trigoria per essere valutato dallo staff medico della Roma, secondo quanto riferito dalla stessa federcalcio araba con ... 🔗Riporta corrieredellosport.it

Il debutto di Saud Abdualhamed è rivedibile e la Roma scopre il fanatismo dei tifosi arabi - Saud Abdualhamed ha esordito con la Roma in Europa League entrando al minuto 71 della sfida contro l'Athletic Bilbao. Il terzino destro arabo ha sostituito l'infortunato Celik accolto da un boato ... 🔗Segnala fanpage.it