Sarri e la Lazio a volte ritornano | 28 milioni a stagione Gazzetta

Il possibile ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio si fa sempre più concreto, con una trattativa che coinvolge circa 2,8 milioni di euro a stagione, stando alle ultime indiscrezioni della Gazzetta dello Sport. La società biancoceleste sta lavorando per convincere il tecnico toscano a tornare sulla panchina, dopo un periodo di distanza e successi recenti.

Il ritorno di Sarri alla Lazio è un'ipotesi molto concreta. Ne scrive anche la Gazzetta dello Sport: Si muove la Lazio per convincere Maurizio Sarri a tornare sulla panchina biancoceleste. Il nome del Comandante non ha concorrenza per prendere il posto di Marco Baroni. Viene considerato ormai concluso il rapporto con il tecnico fiorentino: entro sabato dovrebbe esserci l'incontro per definire la risoluzione del contratto che scade nel 2026. Il club biancoceleste sta cercando di accelerare i tempi. Ieri è stata formulata un'offerta che era gia stata anticipata nelle prime telefonate.