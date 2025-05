Sarno tenta di rubare uno scooter | 17enne indagato

Un 17enne di Sarno è stato indagato per aver tentato di rubare uno scooter, suscitando l'intervento dei Carabinieri locali. L'8 maggio, le forze dell'ordine hanno eseguito un’ordinanza di collocamento in una Comunità Alloggio, a seguito di un'indagine della Procura minorile di Salerno.

Il 28 maggio, a Sarno (SA) i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Salerno, coadiuvati da quelli della locale Stazione, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare di collocamento presso una Comunità Alloggio, emessa, su richiesta di questa Procura della Repubblica minorile, dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno nei confronti di un 17enne indagato per “tentato furto” poiché, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, il 15 aprile scorso, a Salerno, avrebbe tentato di impossessarsi di un ciclomotore parcheggiato su pubblica via. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Sarno, tenta di rubare uno scooter: 17enne indagato

