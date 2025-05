sardegna a rischio caos ricorso sulla decadenza todde perde in tribunale

La Sardegna si trova al centro di una crisi politica con il ricorso sulla decadenza di Alessandra Todde che si conclude con una pesante sconfitta per la governatrice. Il Tribunale di Cagliari ha infatti respinto il suo ricorso, segnando un possibile inizio di caos istituzionale nella regione.

Alessandra Todde, governatrice della Sardegna, ha perso la prima battaglia contro la sua decadenza. Il collegio della prima sezione civile del Tribunale ordinario di Cagliari ha infatti respinto il suo ricorso contro l’ordinanza di decadenza del collegio Regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello, emanata il 3 gennaio scorso. Nella sentenza del collegio presieduto da Gaetano Savona, si legge però che "non rientra nella competenza del Collegio di Garanzia, nĂ© in quella del Tribunale adito per l’impugnazione dell’ordinanza- ingiunzione – pronunciare l’eventuale decadenza della ricorrente". 🔗 Leggi su Quotidiano.net