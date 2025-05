Sara Daniele festeggia il compleanno con la torta ironica “Ho più candele che speranze”

Celebra il compleanno di Sara Daniele con una torta personalizzata e ironica, decorata con la frase "Ho più candele che speranze". Un party elegante con look total white e la piacevole presenza di Aurora Ramazzotti. Scopri tutti i dettagli di questa festa speciale e la divertente sorpresa per Sara!

Look total white e torta personalizzata per Sara Daniele al suo party di compleanno. C'era anche l'amica di sempre Aurora Ramazzotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Sara Daniele festeggia il compleanno con la torta ironica “Ho più candele che speranze”

