Santanchè possibile fallimento per un’altra ex società della ministra

Santanchè è nuovamente coinvolta in una possibile crisi fallimentare legata a un'altra ex società della ministra. Nonostante le promesse di un piano di salvataggio entro 60 giorni, la società non ha ancora depositato formalmente i documenti necessari, sollevando dubbi sulla sua stabilità finanziaria.

Già lo scorso dicembre, la società aveva chiesto tramite i suoi legali un concordato in bianco e nuove misure di protezione assicurando che entro 60 giorni sarebbe stato presentato un "piano di salvataggio". La società non ha però depositato "né la proposta, né il piano di concordato, né il ricordo per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione", entro il termine concesso al 22 aprile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Santanchè, possibile fallimento per un’altra ex società della ministra

Possibile fallimento per Ki Group Holding, ex società di Daniela Santanchè - Si profila un possibile fallimento per Kì Group Holding, ex società di Daniela Santanchè, nel contesto di un procedimento giudiziario a Milano. 🔗continua a leggere

