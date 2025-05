Sanremo respinti gli appelli contro la sentenza del Tar | ora la Rai dovrà trovare un accordo con il Comune

Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli contro la sentenza del Tar di Liguria, che ha imposto una gara pubblica per l'assegnazione dei marchi del Festival di Sanremo. Ora, la Rai dovrà negoziare un accordo con il Comune per il triennio 2026-2028, rispettando le nuove decisioni sulla gestione degli asset del celebre evento.

Il Consiglio di Stato ha respinto tutti gli appelli, compresi quelli presentati dalla Rai e dal Comune di Sanremo, contro la sentenza del Tar della Liguria che ha imposto una gara pubblica per l’assegnazione dei marchi del Festival, di proprietà comunale, per il triennio 2026-2028, giudicando illegittimo l’ affidamento diretto alla Rai per le edizioni 2024 e 2025. In attesa del deposito delle motivazioni, nel dispositivo della sentenza si legge che i giudici amministrativi di secondo grado hanno dichiarato inammissibili gli interventi delle associazioni dei consumatori e respinto gli appelli di Rai, Rai Pubblicità e Comune di Sanremo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it