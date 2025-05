Sanremo il Consiglio di Stato respinge il ricorso Rai | il Festival sarà affidato con un bando

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Rai, confermando che il Festival di Sanremo sarà affidato tramite un bando di gara. Questa decisione garantirà trasparenza e competitività nell'assegnazione dell'organizzazione dell'iconico evento musicale italiano. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli!

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso sull'affidamento diretto alla Rai del Festival di Sanremo. Da oggi e nel futuro sarà una gara a stabilire chi potrà gestire e organizzare la kermesse più famosa in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Sanremo, il Consiglio di Stato respinge il ricorso Rai: il Festival sarà affidato con un bando

Sanremo, slitta la decisione del Consiglio di Stato sulla gara per il Festival - Il 22 maggio 2025 era la data chiave per il Festival di Sanremo, in attesa della decisione del Consiglio di Stato sulla controversia iniziata con il Tar Liguria. 🔗continua a leggere

