Sanremo il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Rai

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Rai, confermando la sentenza del Tar Liguria che aveva dichiarato illegittimo l’affidamento diretto del Festival di Sanremo alla TV di Stato. Una decisione che potrebbe avere ripercussioni sul futuro dell’organizzazione dell’iconico festival musicale.

La decisione del Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla sentenza del Tar della Liguria che a dicembre ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto del Festival di Sanremo alla Rai, è arrivata e non è quella che attendeva la TV di Stato. Gli appelli presentati da Rai, Rai Pubblicità e anche Comune di Sanremo sono infatti tutti stati respinti, confermando dunque la necessità di una gara pubblica per l’assegnazione della kermesse canora a partire dall’edizione prossima del 2026. Gara che di fatto il Comune ha obbligatoriamente avviato con la pubblicazione del bando a cui è arrivata una sola manifestazione di interesse: quella della Rai. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Sanremo, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Rai

Sanremo, slitta la decisione del Consiglio di Stato sulla gara per il Festival

Il 22 maggio 2025 era la data chiave per il Festival di Sanremo, in attesa della decisione del Consiglio di Stato sulla controversia iniziata con il Tar Liguria.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sanremo, il Consiglio di Stato respinge il ricorso Rai: il Festival sarà affidato con un bando

Sanremo 2026-2028, il Consiglio di Stato respinge tutti gli appelli: ora parte la trattativa tra Comune e Rai

Sanremo, confermata la sentenza Tar: il Festival sarà affidato con un bando. Ma solo la Rai ha presentato l'offerta

