Sanremo confermata sentenza Tar | sarà sempre affidato a un bando

La recente decisione del Consiglio di Stato conferma che l'organizzazione del Festival di Sanremo per il triennio 2026-2028 sarà affidata esclusivamente tramite bando pubblico. Tutti gli appelli presentati sono stati respinti, consolidando la trasparenza e l'affidabilità del processo. Leggi di più sul futuro del celebre festival italiano.

Respinti tutti gli appelli presentati per l’organizzazione del Festival della Canzone Italiana per il triennio 2026-2028. In attesa delle motivazioni, nel dispositivo di sentenza pubblicato oggi, il Consiglio di Stato . Sanremo, confermata sentenza Tar: sarà sempre affidato a un bando il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Sanremo, confermata sentenza Tar: sarà sempre affidato a un bando

Sanremo resta alla RAI fino al 2028? Si attende la sentenza ma non sembrano esserci alternative - Sanremo rimarrà alla Rai fino al 2028, in attesa della sentenza definitiva. Con il bando comunale ormai scaduto e nessuna alternativa all’orizzonte, la Rai è l’unica emittente in corsa per le prossime tre edizioni del Festival, confermandosi come partner ufficiale e custode della tradizione musicale più amata d’Italia. 🔗continua a leggere

