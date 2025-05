Sanna commercialisti | Crisi d’Impresa in Italia da espulsione a opportunità di rilancio

Scopri come Sanna Commercialisti supporta le aziende italiane in crisi, trasformando le difficoltà in opportunità di rilancio. Con oltre 60 anni di esperienza, offriamo consulenza esperta per navigare le complesse normative e rilanciare il tuo business nella ripresa economica italiana.

“Per oltre sessant’anni, la legge fallimentare in Italia è stata quella del Regio Decreto 267 del 1942, un testo nato in un’epoca in cui l’agricoltura e il latifondo erano al cuore del sistema produttivo e le imprese commerciali erano ancora un’eccezione. In quel contesto, il fallimento aveva una funzione sanzionatoria: l’impresa che non ce la faceva veniva semplicemente espulsa dal mercato, senza molti margini di recupero”. Così spiega Pierpaolo Sanna, consigliere nazionale dei commercialisti italiani con delega alla Crisi d’Impresa, tracciando un primo bilancio del lungo cammino legislativo che ha trasformato il modo in cui guardiamo alle difficoltà aziendali, a margine della due giorni, venerdì 29 e sabato 30 maggio, che si terrà a Forte Village di Santa Margherita di Pula, promosso dall’Odcec di Cagliari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

