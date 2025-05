Sanità Vacca Aism | Su sclerosi multipla serve cambio di passo

La diagnosi e la gestione della sclerosi multipla richiedono un cambio di passo urgente nel sistema sanitario, come evidenziato dal Barometro SM 2025 e dall'indagine Hard to Reach. La mancanza di accesso equo alle cure mette troppe persone con SM in difficoltà, lasciandole troppo spesso sole e costrette a sostenere spese ingenti.

"Serve un cambio di passo, subito. Il Barometro Sm 2025 e l'indagine Hard to Reach parlano chiaro: il sistema attuale non basta. Troppe persone vengono dimenticate, affrontano da sole la malattia o pagano di tasca propria ciò che dovrebbe essere garantito". Così all'Adnkronos Salute Francesco Vacca, presidente nazionale di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla).

