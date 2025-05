Sanità Tajani lancia da Bergamo la Rete Italiana per combattere sovrappeso e disturbi alimentari

Il ministro Tajani ha annunciato da Bergamo il lancio della Rete Italiana Obesità, un'importante iniziativa per contrastare il sovrappeso e i disturbi alimentari nel nostro Paese. In un momento in cui la situazione sanitaria peggiora, questa rete rappresenta un passo cruciale per migliorare la prevenzione e il trattamento a livello nazionale.

“Noi abbiamo una situazione di continuo peggioramento nel nostro Paese e non possiamo non tenere conto che c’è troppa gente in sovrappeso”, ha dichiarato il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, intervenendo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per il lancio della Rete Italiana Obesità, una nuova piattaforma nazionale per contrastare obesità, sovrappeso e disturbi alimentari. “Dobbiamo fare in modo che queste persone possano vivere una vita migliore, perché sappiamo bene che un peso eccessivo significa limitare non soltanto gli spostamenti, non soltanto la qualità della vita ma anche la durata della vita”, ha aggiunto il leader di Forza Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sanità, Tajani lancia da Bergamo la Rete Italiana per combattere sovrappeso e disturbi alimentari

Tajani: "Schifani sarà il nostro candidato alla presidenza della Regione. Puntiamo su crescita, sanità e termovalorizzatori per una Sicilia d’avanguardia" - Renato Schifani sarà il nostro candidato alla presidenza della Sicilia, con l'obiettivo di promuovere crescita, sanità e innovazione. 🔗continua a leggere