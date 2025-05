Sanità pubblica allo sbando la Cgil scende in piazza contro clientele e ritardi nelle cure

La Cgil torna a manifestare per difendere il diritto alla salute, svelando le criticità della sanità pubblica ormai ostaggio di clientele e ritardi nelle cure. In una conferenza stampa e sit-in davanti all’assessorato, l’organizzazione denuncia un sistema paralizzato da inefficienze e malaffare, chiedendo interventi urgenti.

La Cgil torna in piazza per il diritto alla salute e contro politiche della sanità che "danno fiato alle trombe delle clientele e del malaffare", mentre "il sistema di fatto resta paralizzato, in preda a inefficienze e carenze". Stamattina (giovedì 29 maggio) alle 9.30, davanti all'assessorato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Sanità pubblica allo sbando", la Cgil scende in piazza contro clientele e ritardi nelle cure

Sanità carente a Pescasseroli, la Cgil in piazza per il diritto alla salute - La Cgil scende in piazza a Pescasseroli per rivendicare il diritto alla salute. La grave carenza di strutture sanitarie compromette la qualità della vita in un'area turistica e caratterizzata da una popolazione anziana. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sanità pubblica allo sbando, la Cgil scende in piazza contro clientele e ritardi nelle cure. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sanità: mobilità e stabilizazioni, incontro in Cgil