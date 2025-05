Sanità pediatri | Codice postale non può contare più di quello genetico

La Società Italiana di Pediatria apre il suo 80esimo congresso a Napoli, sottolineando l'importanza di garantire equità nel diritto alla salute sin dai primi anni di vita. È fondamentale combattere le disuguaglianze territoriali e sociali che influenzano il benessere dei bambini in tutta Italia.

La Società Italiana di Pediatria (Sip) apre il suo 80esimo congresso a Napoli con un appello contro le disuguaglianze territoriali e sociali che colpiscono l'infanzia. "Il futuro si costruisce nei primi anni di vita, ma non tutti i bambini hanno le stesse condizioni per costruirlo. Non possiamo accettare che in Italia il codice

Sanità, nasce la nuova rete territoriale d'assistenza: 7 sedi nel Forlivese per medici, pediatri e specialisti - La regione rafforza la rete territoriale della sanità, con sette nuove sedi nel Forlivese dedicate a medici pediatri e specialisti. 🔗continua a leggere

