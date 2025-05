Sanità nel Mezzogiorno | sabato flash mob del il Movimento Equità Territoriale

Sabato 31 maggio alle 10:30, il Movimento Equità Territoriale organizza un flash mob davanti all’Ospedale dei Pellegrini per richiamare l’attenzione sulle gravi disuguaglianze nella sanità tra Nord e Sud Italia. Un’occasione per sensibilizzare sulla crisi del sistema sanitario nel Mezzogiorno e chiedere interventi urgenti per garantire equità e accesso ai servizi.

La manifestazione fissata per sabato 31 maggio alle ore 10:30 davanti all'Ospedale dei Pellegrini per denunciare le diseguaglianze nella sanità tra Nord e Sud. "La sanità nel Sud è in ginocchio": con queste parole Rossella Solombrino, segretario nazionale del Movimento Equità Territoriale, annuncia il flash mob che si terrà sabato 31 maggio alle ore 10:30 .