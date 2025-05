Sanità Marcello FdI | Vaccino antinfluenzale gratuito per over 65 e fragili L' interrogazione in Regione

Il consigliere Nicola Marcello FDI ha presentato un'interrogazione in regione per estendere il vaccino antinfluenzale gratuito, includendo l'alta dosaggio per over 65, over 75, ospiti di RSA e soggetti immunocompromessi, a partire dalla campagna 2025/2026. Questa iniziativa mira a rafforzare la tutela della salute delle fasce più fragili della popolazione durante la stagione influenzale.

