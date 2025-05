Sanità | inaugurato a Zanzibar il Centro di simulazione neonatale con il supporto di Aoup

Il nuovo Centro di simulazione neonatale inaugurato a Zanzibar rappresenta un importante passo avanti nella formazione delle equipe sanitarie locali, garantendo cure neonatali di qualità. Supportato dall'Aoup e certificato Aha, questo innovativo centro mira a migliorare le competenze e la sicurezza nelle cure dei neonati nell'area.

Pisa, 28 maggio 2025 – È stato inaugurato il 23 maggio scorso a Zanzibar, all'ospedale Kivunge, il Centro di simulazione neonatale, frutto della sinergia tra le competenze tecniche e formative del Centro Nina dell'Aoup (diretto da Armando Cuttano e certificato Aha-American heart association) e il coordinamento del Csg-Centro di salute globale della Regione Toscana. Nei due giorni precedenti si è tenuto infatti il secondo e ultimo modulo di formazione sul campo per istruttori di simulazione e rianimazione neonatale organizzato nell'ambito del programma “Creazione di una rete sanitaria in Kenya, Tanzania e Uganda" finanziato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di Nairobi e coordinato dal Csg della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it