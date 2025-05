Sané il Napoli tenta l’affondo? Spunta una rivale che spaventa gli azzurri

Il Napoli punta forte su Leroy Sané, che a luglio lascerà il Bayern Monaco a parametro zero, aprendo alla possibilità di un grande colpo di mercato. Tuttavia, spuntano anche rivali che mettono in scena una vera e propria corsa all’attaccante tedesco, rendendo il futuro di Sané incerto e ricco di suspense. Restate aggiornati sulle ultime novità di mercato e sulle strategie degli azzurri.

L'attaccante del Bayern Monaco lascerà il club tedesco a parametro zero e i partenopei potrebbero tentare un affondo concreto: occhi aperti su una possibile rivale (LaPresse) – SerieANews.com Il prossimo 1° luglio Leroy Sané sarà senza contratto e senza squadra. L'attaccante non rinnoverà con il Bayern Monaco e potrà legarsi a qualsiasi altro club. Un parametro zero di lusso, tra i migliori in circolazione. Una grande occasione di mercato per diverse società, che potrebbero rinforzarsi con un nome importante e di esperienza.