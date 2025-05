Sana alimentazione Un ambulatorio per le consulenze

Scopri il nostro nuovo ambulatorio di consulenze nutrizionali a Siena, aperto dal giovedì al venerdì presso il presidio del Ruffolo. Un servizio dedicato a chi cerca una sana alimentazione, sia per affrontare patologie, problemi di obesità, che per donne in gravidanza e sportivi.

Consulenze sull’alimentazione per persone con patologie ma anche per cittadini alle prese con problemi di obesità e per sportivi o donne durante la gravidanza. A Siena aumenta l’offerta di counseling nutrizionale: l’Asl Sud Est apre infatti uno specifico ambulatorio nel presidio del Ruffolo, a disposizione il giovedì dalle 14 alle 17 e il venerdì dalle 14 alle 16.30. Da segnalare che la prima visita è una prestazione ad accesso libero e gratuito, prenotabile tramite Cup senza impegnativa del medico di medicina generale. Per far conoscere l’aumento dell’offerta di counseling, domani dalle 14 alle 17, ci sarà un open day senza prenotazione Cup, presso il nuovo ambulatorio del Ruffolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sana alimentazione. Un ambulatorio per le consulenze

Ne parlano su altre fonti

Sana alimentazione. Un ambulatorio per le consulenze; A Siena nasce l'ambulatorio per le consulenze sull'alimentazione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sana alimentazione. Un ambulatorio per le consulenze - Consulenze sull’alimentazione per persone con patologie ma anche per cittadini alle prese con problemi di obesità e per sportivi o donne durante la gravidanza. A Siena aumenta l’offerta di counseling ... 🔗Secondo lanazione.it

A Siena nasce l'ambulatorio per le consulenze sull'alimentazione - A Siena aumenta l’offerta di counseling nutrizionale nel presidio dell’Asl Toscana Sud Est del Ruffolo. L’ambulatorio apposito sarà infatti aperto il giovedì dalle ore 14 alle 17 e il venerdì dalle 14 ... 🔗Da radiosienatv.it

A Poggibonsi nasce l’ambulatorio per le consulenze sull’alimentazione - Le prime due giornate di apertura dell’ambulatorio per le consulenze sull’alimentazione ... e verranno fornite informazioni sulla sana alimentazione. Se il colloquio indicherà l ... 🔗Da sienafree.it

Sana alimentazione e corretti stili di vita