San Paolo a Vasto Lega Giovani | Quartiere allo sbando tra veleni degrado e incuria

Il quartiere San Paolo di Vasto vive una situazione di degrado e incuria che preoccupa i giovani e la comunità locale. La Lega Giovani denuncia condizioni insostenibili, chiedendo interventi urgenti alle istituzioni per risanare il quartiere e garantire un futuro più sicuro e dignitoso.

Il quartiere San Paolo di Vasto vive una condizione definita "insostenibile" dalla Lega Giovani locale. A denunciare la situazione è Leonardo De Foglio, segretario cittadino del movimento giovanile, che, insieme al segretario della Lega Francesco Del Prete, lancia un appello alle istituzioni:

VASTO: NEL DEGRADO IL QUARTIERE SAN PAOLO, LA LEGA GIOVANI, "INTERVENTI IMMEDIATI" - VASTO – "Il quartiere San Paolo sta vivendo una situazione insostenibile. Il degrado e l'incuria mettono a rischio infatti quotidianamente la sicurezza di residenti e animali".

