San Marino al via il progetto Un minuto per la tua salute

Scopri il progetto "Un minuto per la tua salute" di San Marino, una iniziativa dell'ISS dedicata a promuovere la prevenzione e il benessere attraverso contenuti multimediali accessibili e informativi. Un modo semplice e rapido per aggiornarsi su temi sanitari fondamentali e prendersi cura della propria salute quotidianamente.

SAN MARINO - Lo sviluppo e la pubblicazione di contenuti audio, video, testi, immagini che hanno l'obiettivo di informare la popolazione in ambito sanitario. Questo l'obiettivo del progetto "Un minuto per la tua salute" dell'ISS, Istituto per la sicurezza sociale di San Marino. I temi comprendono co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - San Marino, al via il progetto "Un minuto per la tua salute"

Cerca Video su questo argomento: San Marino Via Progetto Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

San Marino Capitale del Tifo Pulito 2027: l'iniziativa della Brigata Mai 1 Gioia; Atto vandalico contro il progetto scolastico La Via del Dialogo: ferma condanna dalla Segreteria di Stato; SAN MARINO: Atti vandalici contro installazione creata da bambini | FOTO; Riforestare il fondo marino con la posidonia: il progetto a Cala di Volpe in Sardegna. 🔗Su questo argomento da altre fonti

San Marino, al via il progetto “Un minuto per la tua salute” - SAN MARINO (ITALPRESS) - Lo sviluppo e la pubblicazione di contenuti audio, video, testi, immagini che hanno l'obiettivo di informare la popolazione in amb ... 🔗Da italpress.com

San Marino. Al via il progetto “un’Ostetrica in famiglia” - cui aderisce anche San Marino. L’incontro è mirato a promuovere temi rilevanti per le gestanti e le neo-mamme, attraverso la presentazione del Progetto BRO (basso rischio ostetrico), i nuovi ... 🔗Scrive libertas.sm

Ammodernamento SS72 Rimini – San Marino, progetto definitivo non prima di fine anno - Per l’ammodernamento della Consolare SS 72 Rimini – San Marino bisognerà attendere almeno la fine dell’anno per vedere il progetto definitivo. E’ quanto emerso dall’incontro avvenuto a Roma al ... 🔗Si legge su chiamamicitta.it