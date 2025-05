San Leonardo auto prende fuoco in via Mazzacavallo

Un incendio ha coinvolto un'auto in via Mazzacavallo, a Parma, nel tardo pomeriggio di giovedì 29 maggio. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area; le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

Nel tardo pomeriggio di giovedì 29 maggio un'auto ha preso fuoco, per cause in corso di accertamento, mentre si trovava in via Mazzacavallo, una trasversale di via San Leonardo a Parma. Erano da poco passate le ore 19.15 quando i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra: gli operatori.

