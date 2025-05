San Giuliano Terme | installata una panchina per ricordare Monica Mancioppi

A San Giuliano Terme, il 28 maggio 2025, è stata inaugurata una panchina in memoria di Monica Mancioppi nel parco di via Roma, simbolo di affetto e ricordo. Un momento di commozione e solidarietà, condiviso dalla famiglia, amici e amministrazione comunale, per onorare la sua memoria.

San Giuliano Terme (PI), 28 maggio 2025 – Nella giornata di mercoledì 28 maggio, all'interno del parco di via Roma a San Giuliano Terme, è stata svelata la panchina intitolata a Monica Mancioppi e donata dalla famiglia, alla presenza dell'amministrazione comunale, della sorella Deborah, dei genitori, dei parenti, di colleghe e colleghi e dei tanti amici della cittadina sangiulianese che viveva a Gello scomparsa nel 2024. "Monica era conosciuta da tantissime persone che ne apprezzavano le grandi doti umane, la nutrita presenza di questa mattina lo testimonia chiaramente - ha detto il sindaco Matteo Cecchelli -.

