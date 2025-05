San Giorgio del Sannio in arrivo 2 milioni per la rete idrica | scoppia la polemica politica

San Giorgio del Sannio riceverà 2 milioni di euro per migliorare la rete idrica, un'importante novità che ha generato vivaci polemiche politiche. I consiglieri di "San Giorgio Protagonista" difendono il risultato, contestando il ruolo del sindaco Ricci, mentre si prosegue tra tensioni e discussioni sulla gestione cittadina.

Comunicato Stampa I consiglieri di “San Giorgio Protagonista” rivendicano il risultato e attaccano il sindaco Ricci: “Non si prenda meriti che non ha” In questa settimana, segnata dalla cronaca giudiziaria che ha toccato nuovamente la nostra cittadina, è notizia oramai . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - San Giorgio del Sannio, in arrivo 2 milioni per la rete idrica: scoppia la polemica politica

