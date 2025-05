samuele inácio pià il figlio d arte italiano che gioca da brasiliano

Scopri Samuele Inácio Pià, il giovane talento italiano di origini brasiliane e figlio d'arte, che sta conquistando il campo con la maglia numero dieci nella Nazionale U17. Con 4 gol in 3 partite, è il trascinatore della squadra, pronto a sfidare il Portogallo nella semifinale degli Europei di categoria.

Samuele Inácio Pià, figlio di Joao ex attaccante del Napoli, è uno dei componenti della Nazionale italiana U17 che stasera alle 20.30 sfiderà il Portogallo nella semifinale dell’Europeo di categoria. Anzi, forse sarebbe meglio parlare di lui come il “trascinatore” assoluto, visto che gioca con la maglia numero dieci ed ha già segnato 4 gol in 3 partite. Un prospetto interessantissimo, dalla spiccata personalità e dalle ottime doti tecniche, prontamente accolto dal Borussia Dortmund. Alla vigilia del match, “Samu” ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport durante la quale si è soffermato su svariati argomenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it