Samuele 16enne scomparso da Desenzano del Garda | nessuna notizia da più di una settimana

Samuele, 16enne scomparso da Desenzano del Garda, è sparito da oltre una settimana senza lasciare tracce. La sua scomparsa ha generato preoccupazione tra familiari e comunità. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti su questa urgente vicenda.

Samuele è un ragazzino di sedici anni che è scomparso da Desenzano, comune della provincia di Brescia. Nessuno ha più sue notizie da una settimana. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Samuele, 16enne scomparso da Desenzano del Garda: nessuna notizia da più di una settimana

Scomparso Samuel, 16 anni: ricerche in corso a Desenzano e in tutto il Nord Italia; Samuele, 16enne scomparso da Desenzano del Garda: nessuna notizia da più di una settimana; Desenzano, non si hanno sue notizie da giorni: ricerche in corso per il giovane Samuele; Samuele è scomparso da più di una settimana: ha 16 anni e di lui nessuna notizia.

Desenzano, si cerca il 16enne Samuele: manca da casa dal 21 maggio - Il ragazzo, che frequenta il Cfp di Castiglione delle Stiviere, manca da casa da oltre una settimana. Ricerche in corso. 🔗Si legge su quibrescia.it

Scomparsa di Samuele a Desenzano: attive ricerche dei carabinieri - Attive le ricerche dei carabinieri per Samuele, scomparso a Desenzano da oltre una settimana, la comunità si mobilita. 🔗Segnala gardanotizie.it

Scomparsa 16enne a Desenzano del Garda: appello alle ricerche - A Desenzano del Garda cresce l'angoscia per la scomparsa del 16enne Samuel, attivi appelli per le ricerche in corso. 🔗Lo riporta gardanotizie.it

