Salvò due anziane disabili in un incendio carabiniere foggiano riceverà la medaglia d' argento al valor civile

Il coraggio e la prontezza di un carabiniere di Foggia hanno salvato due anziane disabili da un incendio a Casalvecchio di Puglia, risultando nell'assegnazione di una medaglia d'argento al valor civile. Questa brillante dimostrazione di valore umano evidenzia l'importanza dell'operato dei militari nel proteggere le persone più deboli in situazioni di emergenza.

Era il 27 aprile 2023 quando un incendio divampò in un appartamento a Casalvecchio di Puglia. Al suo interno vie erano due anziane disabili, la padrona di casa - costretta su una sedia a rotelle e un'amica con il deambulatore - rimaste intrappolate all'interno dell'abitazione in fiamme.

