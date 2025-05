Salvini | I toscani hanno rotto le p… Giani | Frase priva di senso istituzionale La Toscana merita rispetto

Le dichiarazioni di Matteo Salvini sui toscani hanno scatenato una forte polemica politica, con il presidente Giani che ha sottolineato come la Toscana meriti rispetto e condannato il linguaggio offensivo. Questa vicenda si inserisce in un contesto di clima teso tra le regioni italiane, evidenziando l’importanza di mantenere scambi rispettosi e costruttivi.

“I toscani hanno rotto le p..”. E’ bufera politica per la frase pronunciata dal vicepremier Matteo Salvini, ministro Mit, durante un incontro con Marco Marsilio, presidente Regione Abruzzo. Frase rendicontata dall’emittente Rete 8 via social in uno scambio tra i due sul vino: Marsilio: “È più conosciuto ed esportato il Montepulciano d’Abruzzo che il Nobile di Toscana”. Salvini: “Ah sì? Meglio, perché i toscani hanno rotto le p..”. Salvini, atteso a Firenze nella cena sold out con Vannacci venerdì 30 maggio, è spesso in Toscana. A Firenze è stato svolto a inizio aprile il congresso federale che lo ha confermato leader della Lega. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it