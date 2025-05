Salvini contro il Consiglio d’Europa | Ente inutile dice cazzate

Matteo Salvini attacca duramente il Consiglio d'Europa, definendolo un ente inutile che spreca risorse senza produrre risultati concreti. Le sue dichiarazioni, rilasciate durante un evento a Roma, sottolineano il suo disappunto nei confronti di quello che considera un organismo che fa "cazzate" a spese dei cittadini italiani ed europei.

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, si scaglia contro il Consiglio d’Europa. “Si dovrebbero vergognare. Altro ente inutile che costa ai cittadini europei e italiani per produrre in cambio cazzate “, dice a margine di un evento della Guardia costiera a Roma. “Perché quella della polizia italiana razzista è una cazzata, come dicono a Oxford. E gli estensori di questa cazzata si dovrebbero vergognare”, aggiunge il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. La posizione del Consiglio d’Europa . L’Italia deve “condurre uno studio indipendente sul fenomeno della profilazione razziale all’interno delle forze dell’ordine”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salvini contro il Consiglio d’Europa: “Ente inutile, dice cazzate”

