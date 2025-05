Salvini contro il Consiglio d’Europa | Ente inutile che costa ai cittadini per produrre cazzate

Matteo Salvini critica duramente il Consiglio d’Europa, definendolo un ente inutile e costoso che contribuisce a produrre decisioni insensate. L'ex ministro delle Infrastrutture evidenzia come alcune accuse rivolte alla polizia italiana siano infondate e invita gli estensori a vergognarsi delle proprie affermazioni.

“Il Consiglio d’Europa? Si dovrebbero vergognare, un altro ente inutile che costa ai cittadini italiani ed europei per produrre cazzate. Perché quello della polizia italiana razzista è una cazzata e gli estensori si dovrebbero vergognare”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine della presentazione del Rapporto Annuale Guardia Costiera 2024. Sul ddl Sicurezza e l’ostruzionismo delle opposizioni dichiara: “Spiace perché fra le tante cose ci sono tutele per le forze dell’ordine e lo sgombero immediato delle case occupate. Fanno un danno non a Salvini ma magari ad un pensionato con la casa occupata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salvini contro il Consiglio d’Europa: “Ente inutile che costa ai cittadini per produrre cazzate”

