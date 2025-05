Salvini attacca il Consiglio d’Europa | Ente inutile che produce cate

Matteo Salvini critica duramente il Consiglio d'Europa, definendolo un ente inutile che grava sui cittadini italiani ed europei producendo only politiche sbagliate. Nel suo intervento, il ministro delle Infrastrutture denuncia “cazzate” come la presunta polizia razzista, invitando alla riflessione sugli sprechi delle istituzioni europee.

«Si dovrebbero vergognare, è un altro ente inutile che costa ai cittadini italiani ed europei per produrre in cambio cazzate, perchè quello della polizia italiana razzista è una cazzata, come dicono a Oxford, e gli estensori di questa cazzata si dovrebbero vergognare». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a margine dell’evento di presentazione del Rapporto annuale della. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Salvini attacca il Consiglio d’Europa: “Ente inutile che produce ca...te"

Salvini, il Consiglio d'Europa è ente inutile, produce cazzate - Salvini attacca duramente il Consiglio d'Europa, definendolo un ente inutile che dissipa risorse senza risultati concreti. 🔗continua a leggere

