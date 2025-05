Salvini a Reggio Calabria | sit in de La Strada in piazza Italia per dire no al Ponte sullo Stretto

Il 29 maggio alle 17, in piazza Italia a Reggio Calabria, il movimento La Strada organizza un sit-in di fronte alla Prefettura per incontrare il Ministro Salvini e manifestare contro il progetto del Ponte sullo Stretto. Un'occasione per sottolineare le criticitĂ legate alla sicurezza e alle infiltrazioni mafiose connesse all'opera.

"Oggi 29 maggio, alle ore 17, saremo in piazza Italia, di fronte alla Prefettura dove sarĂ ricevuto il Ministro Salvini in merito al Ponte sullo Stretto e alle questioni di sicurezza e contrasto alle infiltrazioni mafiose connesse all'opera". Lo comunica il movimento La Strada: "Noi saremo lì. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Salvini a Reggio Calabria: sit in de La Strada in piazza Italia per dire no al Ponte sullo Stretto

