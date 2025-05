Salvato a 16 anni all' ospedale di Borgo Trento da una grave ipertrigliceridemia

A 16 anni, sono stato salvato all'ospedale di Borgo Trento da una grave ipertrigliceridemia, una condizione rara e pericolosa in età pediatrica. Alti livelli di trigliceridi, se non trattati, possono portare a complicanze serie, richiedendo interventi tempestivi e trattamenti mirati per proteggere la salute.

Avere i trigliceridi alti è una condizione abbastanza comune nell’adulto, lo è meno in età pediatrica. Quando sono molto elevati le conseguenze possono essere molto gravi. In questi casi, per evitare l’elevato rischio di complicanze acute e croniche sono necessarie cure aggressive e trattamenti. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Salvato a 16 anni all'ospedale di Borgo Trento da una grave ipertrigliceridemia

